Incendio camion in autostrada: scatta l’ordinanza del sindaco

Sarzana (La Spezia) 9 ottobre2023 - Dopo ore di lavoro le squadre dei vigili del fuoco di Sarzana e Carrara sono riuscite a domare l’incendio che ha distrutto il rimorchio di un Tir carico di plastica nella tratta autostradale Carrara-Sarzana all'altezza di Marinella. Il rogo è divampato dopo le 6 e per ore il fumo ha annerito il cielo della piana. Per precauzione in attesa dell’esito delle analisi Cristina Ponzanelli la sindaca di Sarzana sentiti in giornata gli uffici di Arpa Liguria e Asl 5 che hanno eseguito gli accertamenti sui campioni agricoli, ha firmato l’ordinanza con la quale vieta, per un raggio di 500 metri dalla zona a tutela della pubblica incolumità la raccolta, commercializzazione e consumo di frutta e ortaggi, il mantenimento di animali da allevamento e da cortile in stabulazione al chiuso evitando il razzolamento ed il pascolo, il divieto di commercio ed utilizzo di uova ed eventuali altri prodotti di origine animale derivanti da animali a stabulazione libera e prodotti dall'alveare, il divieto per l'alimentazione animale di foraggio esposto all'evento. Per tutta la giornata il traffico è stato congestionato anche sull'Aurelia e viali a mare,