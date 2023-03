Inaugurato il nuovo parcheggio all'ingresso dell'ospedale San Bartolomeo

L'inaugurazione del parcheggio

Sarzana (La Spezia) 10 marzo 2023 - E’ stato inaugurato il nuovo parcheggio a disposizione per gli utenti del San Bartolomeo. Sono stati realizzati 32 nuovi stalli dalla ditta “La Vallata Asfalti srl” incaricata dal Comune di Sarzana della realizzazione dell’infrastruttura. L’ente cittadino ha inoltre provveduto grazie all’ulteriore investimento di oltre 9 mila euro di attrezzare l’area anche di impianto di illuminazione con la messa in posa di cinque nuovi punti luce dotati di lampade a basso consumo energetico. Dei 32 stalli 2 sono riservati a persone dializzate, 3 alle persone disabili, 8 ai volontari in servizio, 6 ai motociclisti, 2 alle donne in gravidanza mentre i restanti 23 saranno fruibili da tutti con zona disco orario. “A inizio legislatura abbiamo detto che avremmo realizzato un parcheggio gratuito di fronte all'ospedale e lo abbiamo fatto - ha spiegato la sindaca Cristina Ponzanelli. - Questo parcheggio gratuito è un atto di civiltà rivolto a chi deve andare in ospedale, che abbiamo voluto realizzare nonostante tanti dicevano che fosse impossibile risolvere il problema sorto sin dal 2012, quando Asl 5 decideva di rendere a pagamento il parcheggio”.