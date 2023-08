Inaugurate le tradizionali rassegne Soffitta nella Strada e Calandriniana

Sarzana (La Spezia) 5 agosto 2023 - Soffitta e Calandriniana: presenti. Come ormai insegna la storia del mese di agosto sarzanese le due rassegne dedicate all’antiquariato e all’arte sono state inaugurate. Per le prossime due settimane nelle vie del centro storico cittadino si potrà curiosare tra la quarantina bancarelle e seguire la creazione dei quadri in piazza Calandrini. Sabato pomeriggio a dare il via alle attese kermesse erano presenti il vicesindaco Carlo Rampi, l’assessore Luca Ponzanelli accompagnati dai consiglieri comunali Clelia Devoto, Massimo Battaglia e Andrea Pizzuto. Gli autori dei quadri che verranno realizzati nelle prossime due settimane fino a domenica 20 agosto sono Sara Antonacci, Selene Bertagnini, Gianmaria Brizzi, Vanessa Cocchetti Covani in arte Edi Corallo, Roberto Merlino, Stefano Russo, Michelangelo Toffetti , Roberto Merlino, Hajar Maarouf. Alla Soffitta nella Strada invece partecipano una quarantina di espositori. La prossima settimana si inaugura invece la Mostra Nazionale dell’Antiquariato alla Fortezza Firmafede.