In giro per la città con la droga in tasca: arrestati dai carabinieri di Sarzana

Sarzana (La Spezia) 2 marzo 2024 - I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Sarzana nell’ambito di un servizio di controllo del territorio hanno arrestato due giovani di nazionalità marocchina che si aggiravano nel centro storico e alla stazione ferroviaria trovati in possesso di 43 grammi di cocaina suddivia in 50 dosi e materiale per il confezionamento. I due sono comparsi in Tribunale a Spezia e il giudice oltre a convalidare l’arresto ha disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Inoltre i militari hanno arrestato un pregiudicato di 63 anni di nazionalità italiana destinatario di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Massa che ne ha disposto l’arresto per scontare la oena di anni tre e mesi quattro di reclusione e anche una donna di 42 anni sempre destinataria di un provvedimento di reclusione per furto e oltraggio. Dopo le verifiche in caserma è stata poi associata alla casa circondariale di Pisa.