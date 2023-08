In giro con la droga in tasca: denunciati dagli agenti del commissariato

Sarzana (La Spezia) 31 luglio 2023 - Hanno tentato di gettare via le palline di cocaina quando gli agenti del commissariato di polizia di Sarzana li ha avvicinati ma l’operazione seppur rapida e al buio non è passata inosservata e così i marocchini sono stati denunciati per reati in materia di stupefacenti e violazione delle leggi sull’immigrazione. Oltre alla droga infatti i fermati sono risultati non regolari sul territorio. L’operazione svolta dal commissatiato di Sarzana nell’ambito delle operazioni di monitoraggio del territorio si è concentrata nel viale della Pace e ai giardini pubblici della stazione ferroviaria zone segnalate per giri strani e presenze non proprio tranquillizzanti. In entrambe le circostanze alla vista degli agenti di polizia i fermati hanno cercato di disfarsi delle palline di sostanza stupefacente già pronta alla vendita ma sono stati visti e identificati. Per loro è poi scattato il deferimento all’autorità giudiziaria.