Il viaggio di Wagner in Liguria alla ricerca dell’ispirazione perduta

Sarzana (La Spezia) 11 agosto 2023 - Sabato sera di parole e musica in piazza della Pace nel centro storico di Santo Stefano Magra. Nell’ambito della rassegna provinciale “I luoghi della musica” giunta alla 29^ edizione è in programma alle 21.15 l’affascinante e originale spettacolo di musica e teatro dal titolo “Wagner in Liguria” che avrà come protagonisti l’attore spezzino Roberto Alinghieri, voce recitante e l’Exclusive Saxophone Quartet formato da Valentina Renesto (sax soprano), Olga Costa (sax alto), Francesca Simonelli (sax tenore) e Stefano Angeloni (sax baritono). Di cosa parla lo spettacolo “Wagner in Liguria”? Sarà davvero curioso e interessante scoprirlo per comprendere pienamente l’importanza di un viaggio per ritrovare la propria dimensione, umana e artistica. L’emozionante spettacolo è organizzato dall’Associazione Gruppo Strumentale Hyperion con il patrocinio del Comune di Santo Stefano Magra con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti e senza prenotazione.