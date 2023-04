Il segretario Elly Schlein a sostegno del candidato Renzo Guccinelli

Sarzana (La Spezia) 26 Aprile 2023 - Alza il ritmo la campagna elettorale in vista delle amministrative che si terranno a Sarzana il 14 e 15 maggio. A dare manforte al candidato sindaco di centrosinistra Renzo Guccinelli arriva in città venerdì sera il segretario nazionale del Partito Democratico e deputato Elly Schlein. Guccinelli è attualmente un candidato civico sostenuto anche dal Partito Democratico, partito del quale ha fatto parte contribuendone alla nascita per poi non rinnovare l’adesione. Anche se in questo importante campagna elettorale il Pd ha deciso di dare il proprio aiuto a un candidato civico. Elly Schlein arriverà in piazza Luni, alle 21. La stessa piazza che sabato ha ospitato il ministro Antonio Tajani invitato per sostenere la sindaca uscente di centrodestra Cristina Ponzanelli invitato dalla coalizione di Forza Italia che sostiene la prima cittadina . Intanto il Partito Comunista Italiano prosegue il tour nei quartieri per la presentazione del candidato sindaco Matteo Bellegoni. Giovedì alle 21 il candidato sarà a Falcinello e venerdì doppio appuntamento nel quartiere dell’Olmo: alle 18,30 al bar Cavalluccio Blu e alle 21 al Ristorante La Pace.