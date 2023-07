Il rossonero Mirko Tognacca convocato per gli Europei di hockey Under 19

Sarzana (La Spezia) 13 luglio 2023 - Una maglia azzurra per Mirko Tognacca. Una bella soddisfazione per il giovane giocatore dell’Hockey Sarzana Gamma Innovation che è stato inserito nella lista dei convocati della Nazionale italiana che dal 10 al 16 settembre prenderà parte ai campionati d’Europa di hockey su pista in programma a Seedorf in Svizzera riservati alla categoria giovanile Under 19. Tognacca ha giocato nell’ultima stagione sia nella squadra giovanile del club rossonero che nella serie A1 collezionando convocazioni anche nella formazione principale che milita in serie A1. Il tecnico viareggino Alessandro Bertolucci, allenatore del Trissino, ha convocato anche Ettore Barbieri (Hockey Breganze); Tommaso Battaglin (Breganze); Liam Bozzetto (Amatori Lodi); Paolo Colamaria (Giovinazzo); Matteo Marchetti (Pumas Viareggio); Thomas Mechini (Pumas Viareggio); Michele Pesavento (Pumas Viareggio); Gioele Piccoli (Trissino); Giovanni Tagliapietra (Breganze); Mattia Taiti (Forte dei Marmi); Marco Tomba (Valdagno).