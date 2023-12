Il presepe di Equi Terme si apre con la benedizione del Vescovo

Sarzana (La Spezia) 20 dicembre 2023 - Il presepe vivente di Equi, una attrazione natalizia molto sentita che attira moltissimi visitatori non soltato dalla Lunigiana ma anche dalla Provincia spezzina, sarà aperto sabato alle 20.30 con la benedizione del vescovo della diocesi di Massa Carrara Pontremoli monsignor Mario Vaccari. La trentatreesima edizione sarà aperta al pubblico il 23 e il 24 dicembre dalle 20,30 alle 23 e per Natale e Santo Stefano dalle 18 alle 21. Il presepe vivente di Equi Terme, organizzato dall’omonima associazione presieduta da Fabio Furia, è una tradizione che si rinnova da trentatrè anni, coinvolgendo centinaia di figuranti e organizzatori. Tra le scene principali ci sono la Natività in grotta, che ricrea l'atmosfera della nascita di Gesù in un contesto naturale suggestivo, e il percorso tra le vie del borgo antico, dove si possono ammirare scene di vita quotidiana dell'epoca e assaggiare le specialità locali. In occasione della giornata di chiusura, nel pomeriggio del 26 dicembre, partirà da Pisa il treno storico, con fermate previste in tutte le stazioni e rientro in serata.