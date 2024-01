Il pensiero politico di Angela Gotelli spiegato da Nicola Carozza

Sarzana (La Spezia) 18 gennaio 2024 - Il nuovo lavoro di Nicola Carozza sarà presentato sabato nella sala consigliare del Comune di Luni nell’iniziativa organizzata dall’associazione culturale “Amici di Luni” con il patrocinio del Comune di Luni. Il libro si intitola “Angela Gotelli, democristiana, costituente, antesignana delle politiche di welfare” e verrà presentato alle 16,30. Lo spezzino Nicola Carozza è dottore di ricerca in “Pensiero politico e comunicazione politica” all’Università di Genova e consigliere di indirizzo della Fondazione Carispezia. Nel libro ha ripercorso la formazione culturale e l'attività politica, gli atti parlamentari di Angela Gotelli consultando l’archivio familiare oltre a quello storico della Presidenza della Repubblica e l’archivio dell’Istituto Luce. E’ stata parlamentare per tre legislature e la terza donna a ricoprire l’incarico di sottosegretario di Stato, ai ministeri per la sanità e per le politiche sociali. L’ingresso è libero.