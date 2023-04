Il Partito Comunista scopre la lista a sostegno del candidato Matteo Bellegoni

Sarzana (La Spezi) 7 Aprile 2023 - Le forze politiche stanno svelando le proprie carte in vista delle elezioni amministrative in programma a Sarzana il 14 e 15 maggio. I quattro candidati in corsa Cristina Ponzanelli, sindaco uscente di centro destra, Renzo Guccinelli centrosinistra, Federica Giorgi del Movimento Cinque Stelle e Matteo Bellegoni stanno presentando le proprie liste e quelle civiche a sostegno. Sono intanto ufficialmente uscite sia quella che appoggia Renzo Guccinelli che si chiama “Insieme per Guccinelli” e quella del Partito Comunista Italiano che torna con Matteo Bellegoni a portare il proprio simbolo sulla scheda elettorale cittadina. Il Pci corre da solo senza nessuna coalizione. E si preannuncia un sabato politicamente intenso. Infatti in mattinata verrà presentata la lista del Partito Democratico che appoggia Renzo Guccinelli mentre saranno ultimate le altre due liste civiche di centro destra in attesa della presentazione pubblica. Cristina Ponzanelli è sostenuta anche fa Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Udc e Avanti Sarzana la lista appoggiata da Giovanni Toti presidente di Regione Liguria.