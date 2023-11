Il mondo dell’hockey su pista piange Sergio Salvetti

Sarzana (La Spezia) 15 novembre 2023 - Se ne è andato l’altro pomeriggio all’età di 67 anni per un improvviso malore che lo ha colto nella sua abitazione di Marina di Carrara. Il mondo dell’hockey piange l’improvvisa scomparsa di Sergio Salvetti per tanti anni giocatore della Pro Sarzana e da qualche tempo componente della formazione dei Veterani Sarzana con la quale si divertiva insieme a tanti appassionati ancora pronti a sfidarsi in pista. “Sergetto” aveva da poco raggiunto il traguardo della pensione. Aveva iniziato a giocare a hockey nella società La Caravella di Marina di Carrara per poi passare alla Pro Sarzana, una delle due formazioni sarzanesi. Una squadra che insieme all’Aps Sarzana negli anni Settanta e Ottanta ha avvicinato la città e alla disciplina dando vita a indimenticabili sfide prima di unirsi nel 1992 nell’attuale Hockey Sarzana. La notizia della sua scomparsa oltre che a Sarzana e Marina di Carrara è stata accolta con profondo dolore nell’ambiente hockeistico. I funerali di Sergio Salvetti si celebraranno venerdì mattina alle 10 alla chiesa di Marina di Carrara.