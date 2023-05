Il ministro Matteo Salvini all’area verde del quartiere di San Lazzaro

Sarzana (La Spezia) 6 maggio 2023 - Una domenica elettorale per i sarzanesi in vista delle elezioni amministrative che si terranno il 14 e 15 maggio. Oggi alle 12.15 il ministro Matteo Salvini incontrerà i sostenitori e candidati al consiglio comunale della Lega all’area verde del quartiere di San Lazzaro. A seguire il pranzo organizzato dalla coalizione a sostegno della candidata sindaca del centro destra Cristina Ponzanelli. Il centrodestra prosegue la serie di incontri, lunedì con l’europarlamentare Carlo Fidanza capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento Europeo, accompagnato dal coordinatore regionale di FdI l’onorevole Matteo Rosso.Doppio appuntamento domenicale per il candidato sindaco Renzo Guccinelli. Il rappresentante del centrosinistra incontra i sarzanesi a partire dalle 12.30 con l’aperitivo offerto in piazza Caduti di via Fani nel quartiere della Trinità. Dalle 19 alle 20.30 inoltre Guccinelli sarà in piazza Luni per una grande festa con musica e spettacolo a cura di Magicaboola mentre Matteo Bellegoni candidato del Partito Comunista Italiano sarà al pranzo all’Arci del quartiere di Bradia.