Il ministro Eugenia Maria Roccella presenta il suo libro alla villa Romana

Sarzana (La Spezia) 1 luglio 2023 - Il ministro della famiglia Eugenia Maria Roccella sarà ospite del salotto letterario “Storie, storiacce e storielle” organizzato alla villa Roma di Bocca di Magra, frazione del Comune di Ameglia, dall’avvocato Annamaria Bernardini de Pace. L’iniziativa è giunta alla 14^ edizione ed è diventata ormai un punto di richiamo dell’estate amegliese. Eugenia Maria Roccella, ministro del Governo Meloni, presenterà il libro dal titolo “Una famiglia Radicale”. Si riprende poi dal prossimo fine settimana, da venerdì 7 a domenica 9 luglio nell’ordine con Antonio Caprarica, Fabrizio Biggio e conclusione di Silvana Giacobini. A introdurre i temi trattati nelle varie serate e dialogare con gli ospiti non ci sarà soltanto l’ideatrice della rassegna Annamaria Bernardini de Pace ma per la prima volta anche Raffaello Tonon noto personaggio televisivo e conduttore radiofonico. Tutti gli incontri sono in programma alle 21 con ingresso libero.