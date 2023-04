Il Ministero della Cultura premia l’associazione culturale sarzanese Scarti

Sarzana (La Spezia) 29 Aprile 2023 - Una bella soddisfazione per l’associazione de Gli Scarti. Il gruppo di lavoro che gestisce il teatro degli Impavidi di Sarzana e il Dialma a Spezia infatti ha ricevuto dal Ministero della Cultura il primo posto tra i nuovi Centri di produzione teatrali d’innovazione “prima istanza” in Italia. Il Ministero della Cultura ha assegnato in questi giorni le risorse del Fondo Nazionale dello Spettacolo dal Vivo per il triennio 2022-2024 premiando Gli Scarti riconosciuto come unico Centro di Produzione teatrale d’innovazione della Liguria al primo posto tra le “prime istanze”.Il punteggio raggiunto dalla realtà spezzina rappresenta la somma di una valutazione qualitativa da parte della Commissione ministeriale, e di una valutazione quantitativa sui ragguardevoli numeri raggiunti dall’associazione diretta da Andrea Cerri. Il centro culturale organizza le stagioni teatrali “Cuori Impavidi” e “Fuori Luogo La Spezia” diventa cosi il terzo ente teatrale ligure dopo il Teatro Nazionale di Genova e il Teatro della Tosse. Gli Scarti per svolgere le loro numerose attività si avvalgono di 28 dipendenti di cui 12 a tempo indeterminato e oltre 20 collaboratori rappresentando dunque un importante indotto economico-occupazionale per il territorio.