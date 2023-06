Il futuro dell'ospedale San Bartolomeo previsto dal nuovo piano sanitario regionale

Sarzana (La Spezia) 15 giugno 2023 - Il nuovo piano socio sanitario è arrivato alla discussione della conferenza dei sindaci. Nell’incontro convocato a Spezia è stato presentato il documento programmatico della sanità regionale, che nei prossimi giorni riceverà le osservazioni del ministero della salute prima del passaggio definitivo in Consiglio regionale. Verrà confermato un Dea di primo livello alla Spezia, ovvero l’ospedale Sant’Andrea, un pronto soccorso all'ospedale San Bartolomeo di Sarzana, un punto di primo intervento a Levanto, un punto nascite alla Spezia e la prospettiva di un nuovo ospedale come il Felettino le cui procedure per la partenza della fase esecutiva dei lavori sono in fase avanzata. La sessione 6 del Pnrr prevede la realizzazione anche sul territorio spezzino di due ospedali di Comunità a Levanto e a Sarzana, cinque Case di Comunità a Bolano, La Spezia (3) e Luni oltre a tre Centrali Operative Territoriali (COT) a Brugnato, La Spezia e Sarzana.