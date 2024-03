Il FurgoMytho inizia il suo viaggio nel ricordo di Giulio

Sarzana (La Spezia) 9 marzo 2024 - Per ora si potrà soltanto guardare, pensando alla felicità di Giulio. La raccolta di fondi ha consentito di acquistare e allestire del furgone che diventerà una stazione radio in ricordo del ragazzino che sognava con i suoi miti greci ed era diventato uno dei protagonisti dei podcast trasmessi da Radio Rogna, la radio internet di via dei Giardini a Sarzana. Dal giorno della sua scomparsa con grande coraggio i famigliari in coollaborazione con lo staff della radio hanno deciso di continuare a diffondere la sua passione per le storie attraverso un furgone attrezzato a stazione radiofonica. Domenica alle 15 il FurgoMytho arriverà da Paestum all’area verde del centro sociale di Castelnuovo Magra accompagnato dagli amici di “Onderod Allestimenti Personalizzati” che lo hanno attrezzato a stazione radio mobile per consentire di organizzare incontri con le scuole, seguire progetti sociali, iniziative culturali e portare in giro la bella allegria di Giulio.