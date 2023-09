Il Festival della Mente entra nel vivo e accende la città con tanti ospiti

Sarzana (La Spezia) 1 settembre 2023 -La seconda giornata del Festival della Mente in programma sabato inizia presto: già alle 9.45 al teatro degli Impavidi è in programma l’incontro “Wanderlust” sul desiderio di scoprire il mondo e ne parlranno la scrittrice e antropologa norvegese Erika Fatland e lo scrittore Alberto Riva. Ritorna la sezione ApprofonditaMente, una serie di conferenze-laboratorio che scandagliano alcune delle tematiche più discusse della contemporaneità: alle 10 alla multisala del cinema Moderno è in programma la proiezione del docufilm “Un altro domani”, diretto da Silvio Soldini e scritto da Cristiana Mainardi. Alle 10.15 primo incontro in piazza Matteotti con Guido Tonelli fisico al Cern di Ginevra e uno dei padri della scoperta del bosone di Higgs. Tra i tantissimi ospiti della giornata anche Massimo Recalcati alle 17 in piazza Matteotti e alle 21.30 sempre nella tensostruttura della piazza centrale appuntamento con lo storico Alessandro Barbero. Vista la richiesta di assistere alla lectio “1204: i crociati scoprono Costantinopoli” l’incontro si replicherà domenica alle 10 al teatro degli Impavidi.