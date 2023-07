Il fascino del grande schermo torna con la rassegna “Cinema Cultura”

Sarzana (La Spezia) 4 luglio 2023 - Tutto pronto per la ventottesima edizione di “Cinema e cultura” la storica rassegna organizzata dal Comune di Castelnuovo Magra. Si inizia martedì prossimo 11 luglio con il film dal titolo “Aftersun” il primo degli 8 in programma nell’area cinema allestita sotto la torre dei Vescovi di Luni in piazza Querciola nel borgo collinare castelnovese. La novità di questa tagione è il cambio della guardia nell’organizzazione della manifestazione che per la prima volta sarà affidata all’associazione culturale Vertigo. La rassegna è stata presentata nella sua nuova versione, che si affiderà anche a una puntuale presenza sulle piattaforme social, dall’assessore comunale Katia Cecchinelli insieme agli storici organizzatori Paola Moro responsabile ufficio cultura dell’ente, l’ex assessore Giorgio Baudone e Paolo Rissicini presidente dell’associazione Vertigo. La ventottesima edizione si intitola “Fino all’ultimo sguardo” e sarà in programma martedì e venerdì alle 21.30 con ingresso gratuito.