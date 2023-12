Il duo Ricciardo-Parazzoli conclude la rassegna “Domeniche in musica”

Sarzana (La Spezia) 8 dicembre 2023 - Si chiude il sipario sulla rassegna “Domeniche in musica” organizzata al Ridotto del Teatro degli Impavidi di Sarzana dall’associazione musicale “Il Pianoforte” e dall’associazione “Amici della Musica Accademia Bianchi”, in collaborazione con Gli Scarti e con il patrocinio e contributo dell’assessorato alla cultura del Comune di Sarzana, in quanto progetto selezionato dal bando “Call for ideas” 2023. Domenica pomeriggio è in programma l’ultimo dei quattro appuntamenti musicali in calendario e saranno protagonisti Natalino Ricciardo al corno accompagnato al pianoforte da Lidia Parazzoli nel concerto dal titolo “Preludio”. Il concerto ha inizio alle 17.30 e vedrà in scena uno dei più celebri cornisti italiani che in duo con la pianista Lidia Parazzoli eseguirà un interessante ed affascinante programma comprendente musiche di Beethoven, Glière, Bujanowski, Say, Rota, Bozza, Saglietti. L’ingresso è con bigliettazione fino ad esaurimento posti nel Ridotto del teatro: intero 8 euro, ridotto 5 euro.