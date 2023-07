Il Duo Maclè inaugura il XXVIII Festival Pianistico “Città di Sarzana”

Sarzana (La Spezia) 26 luglio 2023 - Sarà il duo composto da Sabrina Dente e Annamaria Garibaldi a inaugurare la XXVIII edizione del Festival Pianistico “Città di Sarzana” organizzato alla Fortezza Firmafede nel centro storico di Sarzana. Il primo appuntamento con la rassegna è previsto lunedì 31 luglio alle 21.15 nel Salone Porticato della Cittadella e proporrà musiche di Moszkowski-Rossini-Gershwin. Il Festival Pianistico, unico in Provincia dedicato interamente al pianoforte, è organizzato dall’associazione Musicale “Il Pianoforte” e si avvale del patrocinio dell’assessorato alla cultura del Comune di Sarzana e della Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana. Il duo “Maclè” Sabrina Dente e Annamaria Garibaldi si è esibito in tanti teatri italiano portando in scena il proprio repertorio di brani classici e ricerche stilistiche contemporanee partecipando inoltre a progetti internazionali per la promozione della musica nuova con compositori e interpreti. L’ingresso è a offerta libera.