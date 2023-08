Il concerto Bianco e Blu dedicato al borgo di Montemarcello

Sarzana (La Spezia) 17 agosto 2023 - Attesissimo evento musicale venerdì sera a Montemarcello organizzato dal Comune di Ameglia. E’ in programma alle 21 il concerto in bianco e blu per Montemarcello - Liguria: una terra ispiratrice diretto dal maestro Michael Cousteau, direttore d’orchestra francese di fama internazionale che dal 1985 trascorre le sue estati in questo scenografico luogo del territorio amegliese, tra i Borghi più belli d’Italia. Cousteau per l’occasione dirigerà l’orchestra del Teatro del Giglio Aps eseguendo le arie più amate del repertorio classico. L’ispirazione della serata è legata al bianco delle cave di Carrara che si affacciano sull’azzurro del mare in uno scenario unico incantevole. Il concerto sarà un viaggio musicale attraverso le opere di Giacomo Puccini, Niccolò Paganini e anche del compositore russo Ciajkovskij e dell’inglese Edward Elgar. Tutti compositori d’eccellenza che nel corso della loro vita hanno stretto una relazione forte e speciale con la Liguria, terra ispiratrice per artisti di ogni dove. L’evento è a ingresso libero e gratuito senza necessità di prenotazione, fino a esaurimento posti.