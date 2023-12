Il Comune di Ameglia apre la lunga serie di iniziative natalizie

Sarzana (La Spezia) 1 dicembre 2023 - Due giornate in paese per respirare la magica atmosfera del Natale. Sabato e domenica infatti si aprono le iniziative organizzate dall’amministrazione comunale di Ameglia in varie zone del territorio. Il primo appuntamento per grandi e piccini è previsto sabato nel paese di Ameglia iniziando con il trekking mattutino e da mezzogiorno il punto ristoro allestito in piazza della Libertà curato dall’Avis Omo ar Bozo. Saranno impegnati anche i volontari della squadra comunale di Protezione Civile e antincendio boschivo che cureranno il trasporto con il bus navetta gratuito in partenza dalle 12.30 dal bivio di Ameglia per evitare ingorghi e lunghe ricerche di parcheggio una volta saliti in paese. Il lungo pomeriggio che offrirà laboratori per bambini, mercatini sarà poi ripetuto per tutta la giornata di domenica. Il calendario di eventi natalizi è organizzato dal Comune di Ameglia con la collaborazione delle associazioni del territorio.