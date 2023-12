Il commosso addio della città a Alessandro Rossi

Sarzana (La Spezia) 28 dicembre 2023 - Una cerimonia commossa ha salutato Alessandro Rossi, il quarantanovenne sarzanese che ha perso la vita la vigilia di Natale in un incidente stradale sull’autostrada A12 tra i caselli di Massa e Carrara. Il rito religioso è stato officiato nella Cattedrale di Santa Maria Assunta da don Piero Barbieri il sacerdote che conosceva molto bene Alessandro che in gioventù aveva servito messa e frequentato insieme a tanti ragazzini il campetto da calcio dell’oratorio. Tantissimi amici, colleghi di lavoro e conoscenti della sua famiglia molto nota a Sarzana si sono stretti al dolore della mamma Luana, alla compagna Claudia e al fratello maggiore Maurizio. Alessandro Rossi da qualche anno, dopo aver lavorato al bar della Stazione ferroviaria di piazza Jurgens, aveva intrapreso la professione di autotrasportatore per una azienda di Santo Stefano Magra portando avanti la tradizione del padre scomparso qualche anno fa.