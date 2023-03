Il Colli Ortonovo soffre, rischia ma vola in finale di Coppa Liguria

Una azione del Colli Ortonovo

Castelnuovo Magra (La Spezia) - In campionato ha perso in fretta il passo giusto per la vetta ma in Coppa Liguria il Colli Ortonovo non ha sbagliato. Anche se con qualche grattacapo di troppo, come quelli dell’altra sera sul campo del San Cipriano, la formazione rossoblù ha conquistato l’accesso alla finale della rassegna che vede impegate le squadra partecipanti al torneo di prima categoria. Nella semifinale di ritorno i ragazzi dell’allenatore Giorgio Figaia si sono concessi qualche brivido di troppo perdendo 4 a 2 ma in virtù del successo ottenuto all’andata per 3 a 0 sono riusciti a spuntarla. Ci sono voluti però i tempi supplementari visto chei 90 minuti sono terminati 3 a 0 in favore del San Cipriano. Nel corso d tempi supplementari il Colli Ortonovo ha realizzato due reti e a nulla è valso il quarto gol dei padroni di casa. Una sconfitta, insomma, mai meno dolorosa di quella incassata l’altra sera. Adesso in finale la società che ha radici lunensi-castelnovesi affronterà in finale il Pontelungo che ha avuto la meglio del Prà.