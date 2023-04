Il Colli Ortonovo saluta i play off allo scadere dei tempi supplementari

Sarzana (La Spezia) 22 Aprile 2023 - Una rete allo scadere dei tempi supplementari ha condannato il Colli Ortonovo che deve così rinunciare a proseguire la corsa play off del campionato di calcio di prima categoria ligure. La squadra per sperare nel salto alla Promozione avrebbe dovuto infatti superare l’ostacolo Sporting Aurora ma la sfida diretta è terminata in parità, 1 a 1. Un risultato che premia la compagine di Sestri Levante che al termine della stagione regolare si era piazzata in una posizione migliore rispetto agli avversari. Quindi nel confronto disputato all’”Andersen” di Sestri Levante ai padroni è stato sufficiente il risultato di parità. Ottenuto però nei tempi supplementari dopo lo a 0 a 0 dei primi 90 minuti. Il Colli Ortonovo è passato in vantaggio ma proprio allo scadere dell’ultima frazione di gioco a un passo dalla qualificazione è arrivata la rete beffa. Il Colli Ortonovo quindi si ferma e adesso deve ancora disputare la finale di Coppa Liguria come consolazione al mancato raggiungimento del traguardo promozione.