Il Canale Lunense si unisce alla macchina dei soccorsi per l’Emilia Romagna

Sarzana (La Spezia) 11 giugno 2023 - C’era anche il Canale Lunense a prestare il servizio di aiuto alle popolazioni alluvionate dell’Emilia Romagna. Il consorzio di irrigazione e bonifica con sede a Sarzana ha inviato i propri dipendenti e mezzi affiancandosi alle altre squadre coordinate dall’Anbi, l’associazione nazionale che unisce i consorzi di bonifica italiani . Oltre ai dipendenti Michele Poli e Simone Frandi è stata inviata l’idrovora utilizzata nella piana di Marinella e nella rete idrica gestita dl consorzio. Il grande lavoro svolto dai rappresentanti del Canale Lunense è stato molto apprezzato e ha ricevuto un caloroso e sincero ringraziamento dalla popolazione. Anbi ha creato un sistema capace di fornire in tempi brevi aiuti tecnici e umani, arrivati prima dall’Emilia Romagna e poi dalla maggior parte della penisola. Le capacità operative del Canale Lunense si sono dimostrate indispensabili e utilissime per le emergenze scattate in varie località della Romagna.