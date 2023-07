Il Canale Lunense premiato all’assemblea nazionale dell’Anbi

Sarzana (La Spezia) 13 luglio 2023 - Il Consorzio di irrigazione e bonifica del Canle Lunense ha partecipato all’assemblea nazionale convocata dall’associazione dei Consorzi per la gestione e la tutela del territorio e delle acque irrigue. nell’occasione la presidente Francesca Tonelli ha ricevuto il riconoscimento andato a tutti i Consorzi che hanno partecipato alle operazione di emergenza durante la recente l’alluvione della Romagna. Tra questi anche il Consorzio Canale Lunense che ha inviato due uomini e mezzi idrovori impiegati per liberare dalle acque centri abitati e terreni agricoli. L'assemblea nazionale ha sottolineato la fragilità idrogeologica dell'Italia, ma anche la sua bellezza e il suo potenziale. Per questo, nella due giorni di confronto con il mondo della politica, dell’economia e della ricerca, ha chiesto un'azione urgente e coordinata per garantire la sicurezza del territorio e la gestione ottimale della risorsa idrica, in vista dei cambiamenti climatici e della sfida globale.