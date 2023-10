Il Canale Lunense ospita la giornata nazionale di sensibilizzazione della Lilt

Sarzana (La Spezia) 25 ottobre 2023 - Il Consorzio di irrigazione e bonifica del Canle Lunense ha aderito alla campagna nazionale di sensibilizzazione e prevenzione promossa dalla Lega italiana lotta ai tumori ( e dal Club Alpino sezione La Spezia. La camminata è in partenza domenica mattina alle 10 dalla sede del Consorzio, presieduto da Francesca Tonelli e diretto da Corrado Cozzani, in via Paci 2 a Sarzana per affrontare il percorso di circa 5 chilometri in direzione Ponzano Magra, lungo la pista ciclopedonale del canale fino a raggiungere piazza Cerri nella zona dell’ex ceramica Vaccari. Prima e durante la camminata, i partecipanti riceveranno informazioni e materiale informativo sulla prevenzione del tumore al seno. La partecipazione è gratuita ed è aperta a tutti, grandi e piccoli, che vogliono condividere una giornata all'insegna del benessere, del divertimento e della solidarietà. È gradita la prenotazione al numero: 340-4041046.