I segreti dei professionisti per migliorare la performance tennistica

Sarzana (La Spezia) 19 Aprile 2023 - Tanti appassionati di tennis hanno partecipato all’incontro dal titolo “Il Tennis in Testa”, organizzato dal mental coach Matteo Cupini alla sala conferenze dell’hotel Santa Caterina di Sarzana. All’iniziativa hanno partecipato l’ex campione Renzo Furlan, oggi coach Atp, il preparatore atletico Damiano Fiorucci e Maurizio Laudicino, dirigente ed esperto di marketing sportivo. L’ex azzurro Furlan dall’alto della sua grande esperienza di campo, da non dimenticare infatti che negli anni Novanta è stato numero uno del tennis italiano per 121 settimane, conquistando nella sua carriera due titoli Atp 250 su sette finali disputate ha regalato aneddoti sui sui famosi avversari, da McEnroe a Sampras, Agassi. All’incontro anche Damiano Fiorucci, massofisioterapista e preparatore atletico di tanti campioni ultimo dei quali Lorenzo Musetti, sugli aspetti economici e di immagine, Matteo Cupini ha presentato “Sempre in testa”, il progetto che il mental coach mette a disposizione dei giovani atleti che sognano di trasformare una semplice passione in una attività professionale e che cerca di rispondere alle domande più frequenti. L’evento si è svolto sotto il patrocinio del Comune di Sarzana in collaborazione con IB Communication.