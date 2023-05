I Santi Francesi completano il cartellone del festival Moonland di Sarzana

Sarzana (La Spezia) 9 maggio 2023 - Si allunga l’elenco degli ospiti che parteciperà a Moonland la rassegna musicale organizzata da Bluesin in collaborazione con il Comune di Sarzana giunta alla quinta edizione. L’ultima adesione, dopo le tante già presentate, è quella dei Santi Francesi, il gruppo hard-pop trionfatore dell’ultima edizione di X Factor ospiti della Fortezza Firmafede il 18 luglio. La quinta edizione si svolgerà dal 16 al 21 luglio. Si parte con Ben Harper e i suoi Innocent Criminals in concerto domenica 16 luglio in piazza Matteotti alle ore 21. Martedì 18 luglio arriveranno i Santi Francesi: duo formato da Alessandro De Santis (voce, chitarra, ukulele) e Mario Francese (producer, tastiere, synth e basso). I biglietti sono in prevendita da mercoledì 10 maggio sui circuiti Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket. Il concerto si terrà alla Fortezza Firmafede alle 21. Mercoledì 19 luglio in piazza Matteotti nello spettacolo dedicato a Franco Battiato. Chiude venerdì 21 luglio Mario Biondi in occasione della tradizionale Notte Bianca di Sarzana. Il concerto si terrà in piazza Matteotti e sarà gratuito.