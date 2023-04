I ragazzi delle scuole alla scoperta del Canale Lunense

Sarzana (La Spezia) 5 Aprile 2023- Tante scuole ospiti del Consorzio del Canale Lunense che ha iniziato i festeggiamenti per il centenario dell’irrigazione in Val di Magra e si pone come obiettivo l’inizio di una nuova era di rigenerazione, sostenibilità e innovazione, legata a doppio filo con il contrasto ai rischi di emergenza siccità e idrogeologici. Due gli incontri ravvicinati con le scolaresche, i primi di una lunga serie, organizzati nel contesto dell’avvio alle iniziative per il prestigioso traguardo di attività: la partecipazione di cinque classi (dalla materna, alla primaria, alle secondarie di primo e secondo grado) alla cerimonia solenne di compleanno, il 21 marzo, e, poi, la lezione di particolare rilevanza e livello tecnico, tenuta alle due classi della maturità dell’Agrario Parentucelli-Arzelà sui temi dell’irrigazione della bonifica. Durante i festeggiamenti del centenario, la sede storica del Canale Lunense, in via Paci a Sarzana, ha ospitato oltre cento alunni. Erano presenti le classi quarta dell’elementare Pavone di Sarzana, la 3 C della media Schiaffini di Santo Stefano Magra, la 3 A Meccatronica del Capellini Sauro, la 3M del Liceo Artistico di Carrara e la 4 G e 4 F del Parentucelli Arzelà.