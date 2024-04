I portici dell’ex Albergo Laurina tornano fruibili al passeggio

Sarzana (La Spezia) 13 aprile 2024 - Lo storico passaggio sotto le volte dell’ex Albergo Laurina improvvisamente era stato sbarrato. Nessuno poteva più transitare nel portico perchè la nuova proprietà dopo gli interventi di riqualificazione del palazzo che si affaccia su piazza San Giorgio lo aveva chiuso. Dopo quasi due anni di grandi polemiche politiche, le petizioni presentate da comitati cittadini per ottenere nuovamente il libero transito e gli accesi dibattiti in consiglio comunale la lunga storia si è conclusa positivamente per i cittadini. Le chiusure sono state rimosse al pari delle recinzioni del cantiere e così il porticato del Laurina è tornato a essere aperto a tutti. Il camminamento era stato sbarrato a maggio 2022 nel corso dei lavori di ristrutturazione dell’ex hotel con l’installazione di infissi di alluminio all’interno dei portici tranne la parte finale che si affaccia su via Pietro Gori delimitata da una ringhiera. Nella parte centrale invece è stato invece rimosso il gradino per favorire l’accesso.