I nuovi “Percorsi” della verità passano da piazza della Pace

Sarzana (La Spezia) 22 agosto 2023 - Il matematico e saggista Piergiorgio Odifreddi inaugura giovedì sera alle 21 la quarta edizione della rassegna “Percorsi” trattando il tema degli “Anagrammi della verità”. La manifestazione è organizzata da Ad Eventi con il contributo del Comune di Santo Stefano Magra e si svolgerà da giovedì a domenica in piazza della Pace nel borgo di Santo Stefano Magra con ingresso libero e senza prenotazione. I grandi nomi della cultura italiana tratteranno in questa edizione il tema della Verità. Parteciperanno anche Riccardo Iacona affrontando il tema “L’impegno per la verità”. Doppio appuntamento sabato: alle 20.30 Amalia Ercoli Finzi insieme alla figlia Elvinia Finzi parleranno della “Verità e ricerca scientifica oltre i pregiudizi” e a seguire alle 21.45 l’attore e conduttore rafiofonico Matteo Caccia affronterà il tema “Le grandi menzogne”. La chiusura della manifestazione è affidata domenica sera al giornalista Domenico Iannacone.