I grandi film si guardano sotto le stelle in piazza Niccolò V

Sarzana (La Spezia) 11 luglio 2023 - La nuova stagione all’aperto del Cinema Italia sta per cominciare. La storica sala cinematografica del centro storico sarzanese infatti è pronta per affrontare due mesi di proiezioni in piazza Niccolò V che nel rispetto dei successi di presenze registrati nelle passate edizioni si ripresenta con un cartellone interessante. Ci saranno anche alcuni film in versione originale con sottotitoli e le serate verranno presentate da Joe Denti narratore della storia del cinema. Si parte giovedì alle 21.30 con un classico “Donne sull’orlo di una crisi di nervi”. Il programma completo prevede: Il sol dell’avvenire (15-16 luglio); Casablanca (17); Un uomo felice (18-19); Che ho io fatto per meritare questo ? (20-21); Il ritorno di Casanova (22-23); Uomini di Dio (24); A letto con Sartre (25-26); Tacchi a spillo (27-28); L’ultima notte di amore (29-30). Nel mese: Mon Crime (1-2); The quiet girl (3-4); Rapito (5-6); Billy (7); Una relazione passeggera (8-9); La legge del desiderio (10-11); The flash (12-13); La signora Harris va a Parigi (15-16); Decision to leave (17-18); Stranizza d’amuri (19-20); L’uomo che verrà (21); Corto di sera (22-23-24); Barbie (25-26-27); Peter Von Kant (28-29); Tar (30-31). Gli spettacoli iniziano alle 21.30 e il costo del biglietto è di 3.50 euro.