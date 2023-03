I cento anni del consorzio di bonifica e irrigazione del Canale Lunense

I vertici del Canale Lunense

Sarzana (La Spezia) 20 marzo 2023 - Si aprono martedì 21 marzo le celebrazioni per il centenario del Consorzio di bonifica e irrigazione del Canale Lunense. La cerimonia sarà inaugurata nella sede di via Paci a Sarzana dall’ingresso della Filarmonica di Santo Stefano Magra. Seguirà l’inaugurazione di una scultura commemorativa del centenario del Canale Lunense. Successivamente sono previsti gli interventi del Prefetto della Spezia, la dottoressa Maria Luisa Inversini, Francesca Tonelli, presidente del Consorzio del Canale Lunense, l’onorevole Maria Grazia Frijia, in rappresentanza del ministro all’Agricoltura, l'assessore regionale e vicepresidente della giunta Alessandro Piana e l'assessore regionale Giacomo Raul Giampedrone. Si aprirà poi un percorso di immagini della storia del Canale Lunense e verrà realizzato uno spazio dedicato al laboratorio dell’acqua e sarà inoltre visibile e illustrato il funzionamento della centrale idroelettrica. Saranno presenti diverse scolaresche. Per la scuola secondaria di secondo grado l’agrario “Parentucelli-Arzelà” 4F e 4G, per il Capellini la classe 3A meccatronica, per la secondaria di primo grado la classe 3C dell’istituto “Schiaffini” di Santo Stefano Magra e per la primaria la classe 4 dell’istituto Pavone di Sarzana.