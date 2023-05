I big della politica in città per gli ultimi squilli della campagna elettorale

Sarzana (La Spezia) 5 maggio 2023 - La campagna elettorale sarzanese alza i giri del motore in vista delle amministrative in programma domenica 14 e lunedì 15. I big della politica nazionale sono arrivati in città per sostenere i candidati in corsa e sostenerli nell’ultima settimana. Il presidente del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte, ha incontrato la candidata Federica Giorgi. La consigliera comunale uscente si presenta per la seconda volta alla corsa a sindaco dopo quella del 2018 ed è sostenuta da una lista civica “Sinistra per Sarzana”. Il presidente Conte nel pomeriggio è stato poi aggredito durante il suo arrivo a Massa, colpito al volto con uno schiaffo da un manifestante, come riportiamo nella cronaca di Massa. Anche la Lega, che sostiene il centrodestra e la candidata sindaca uscente Cristina Ponzanelli, ha portato a Sarzana il senatore Gian Marco Centinaio vice presidente del Senato mentre domenica arriverà il ministro Matteo Salvini. Doppio appuntamento domenica per Renzo Guccinelli impegnato nell’aperitivo al quartiere della Trinità e nel pomeriggio in piazza Luni con la chiusura della campagna elettorale. Matteo Bellegoni candidato del Prtito Comunista Italiano sempre domenica alle 13 organizza la grigliata di autofinanziamento della campagna elettorale al centro sociale del quartiere di Bradia.