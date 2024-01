Hockey Sarzana vuole regalarsi una grande notte europea

Sarzana (La Spezia) 19 gennaio 2024- Grande sabato sera per gli appassionati di hockey su pista. Si gioca infatti al palazzetto del “Vecchio Mercato” di Sarzana la sfida degli ottavi di finale di Ws Europa Cup tra l’Hockey Sarzana Gamma Innovation e gli spagnoli dell’Alcoy che nella partita d andata si sono imposti di misura con il punteggio di 4 a 3. I rossoneri diretti dal tecnico Paolo De Rinaldis devono quindi vincere con più di una rete di scarto per passare il turno. Il morale della truppa rossonera è comunque alle stelle, grazie a una condizione fisica e psicologica davvero molto importante. Per l’Hockey Sarzana Gamma Innovation infatti nelle ultime sei sfide di campionato sono arrivate ben cinque vittorie e un pareggio, ottenuto in casa contro una formazione quotata e temibile come Amatori Lodi, che hanno consolidato il terzo posto in classifica generale alle spalle di Forte dei Marmi e Trissino. La supersfida di Coppa si gioca alle 21: la dirigono gli arbitrani portoghesi Miguel Guillerme e Joao Catrapona.