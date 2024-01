Hockey Sarzana vola a Sandrigo e consolida il terzo posto

Sarzana (La Spezia) 18 gennaio 2024 - La corsa dell’Hockey Sarzana Gamma Innovation nel campionato di serie A1 prosegue a Sandrigo. I rossoneri hanno vinto con il punteggio di 4 a 2 consolidando così la terza posizione in classifica generale confermando l’ottimo momento di condizione. Nelle ultime sei partite i ragazzi iretti dal tecnico Paolo De Rinaldis hanno vinto cinque volte e pareggiato il confronto sempre molto insidioso contro gli Amatori Wasken Lodi. Quella di Sandrigo, anticipo del campionato, è stata una partita insidiosa che i sarzanesi hanno rincorso dopo aver chiuso il primo tempo in svantaggio 2 a 1. Nella ripresa i rossoneri sono stati praticamente perfetti e dopo aver raggiunto il pari hanno messo al sicuro il risultato. Sabato sera ci vorrà un’altra grande risposta per affrontare sulla pista del “Vecchio Mercato” l’impegno nella competizione europea Wse Cup contro gli spagnoli dell’Aloi che nella partita dell’andata si sono imposti con il punteggio di 4 a 3.