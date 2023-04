Hockey Sarzana vince a Grosseto e si tiene stretta la serie A2

Sarzana (La Spezia) 24 Aprile 2023 - I ragazzi dell’Hockey Sarzana Gamma Innovation hanno espugnato la pista di Grosseto conquistando la sicura permanenza nel campionato di serie A2. A quattro turni dalla conclusione del torneo la seconda squadra sarzanese si assesta al quarto posto e può affrontare con maggior tranquillità la fase conclusiva della stagione. Intanto il campionato di serie A1 entra nella fase calda e attesa. Valdagno e Vercelli hanno infatti vinto i preliminari di accesso ai quarti di finale per la corsa scudetto superando nel doppio confronto rispettivamente Bassano e Monza. Il Valdagno martedì sera alle 18 se la vedrà contro il Trissino, la corazzata che ha chiuso al comando il torneo ed è la grande favorita per confermare lo scudetto tricolore. Mercoledì sera alle 20.45 invece in pista Hockey Sarzana Gamma Innovation contro il Grosseto al “Vecchio Mercato”, Follonica-Forte dei Marmi e Vercelli-Amatori Lodi. Si sono giocate anche le prima partite dei play out salvezza: Sandrigo-Montecchio Precalcino 7-2; Cgc Viareggio-Montebello 1-2.