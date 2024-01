Hockey Sarzana travolto in casa dal Trissino

Sarzana (La Spezia) 28 gennaio 2024 - Non c’è mai stata partita. Si è rivelato davvero troppo forte il Trissino con lo scudetto tricolore sul petto arrivato al “Vecchio Mercato” per riportarsi momentaneamente in vetta al campionato di serie A1 in attesa della partita del Forte dei Marmi in programma mercoledì a Giovinazzo. I veneti hanno impostato la partita fin dalle prime battute e per l’Hockey Sarzana Gamma Innovation la serata è stata davvero storta. Adesso i rossoneri dovranno cancellare la battuta a vuoto e prepararsi alla Final Eight contro Amatori Lodi in programma mercoledì sempre al “Vecchio Mercato”. Altri risultati: Follonica-Grosseto 5-3, Valdagno-Bassano 5-2, Monza-Sandrigo 8-4, Breganze-Amatori Lodi 3-5. Mercoledì: Giovinazzo-Forte dei Marmi. Classifica: Trissino 44 punti, Forte 43, Hockey Sarzana e Amatori Wasken Lodi 35, Follonica 34, Grosseto 30, Valdagno 29, Sandrigo 24, Montebello, Bassano 21, Monza 20, Breganze 12, Giovinazzo 8.