Hockey Sarzana svanisce il grande sogno in Ws Europe Cup

Sarzana (La Spezia) 13 aprile 2024 - Niente da fare per l’Hockey Sarzana Gamma Innovation. Il sogno di conquistare per la prima volta nella sua storia il prestigioso trofeo europeo è svanito nella gara di semifinale persa pesantemente contro i padroni di casa dell’Igualada. Gli spagnoli hanno giocato decisamente meglio anche se il punteggio di 8 a 1 è stato troppo severo per i rossoneri che sembravano comunque essere in partita nonostante lo svantaggio di 3 a 1 con il quale si è chiuso il primo tempo. L’unica rete per i sarzanesi è stata realizzata dal capitano Davide Borsi. Nella ripresa dopo una fiammata iniziale sarzanese gli spagnoli hanno preso il largo e domenica a mezzogiorno sono pronti per lottare per la Ws Europe Cup. All’Hockey Sarzana Gamma Innovation resta comunque la bella esperienza europea che ha confermato la solidità della squadra che adesso punta a esordire nel migliore dei modi nei play off scudetto del campionato di serie A1.