Hockey Sarzana stravince la gara di ritorno e vola agli ottavi di Ws Europa Cup

Sarzana (La Spezia) 20 gennaio 2024 -La rimonta tanto sperata è arrivata. L’Hockey Sarzana Gamma Innovation ha ribaltato il risultato negativo (4-3) dell’andata in Spagna e nella sfida disputata al “Vecchio Mercato” ha superato 8 a 4 il Pas Alcoi qualificandosi ai quarti di finale della Ws Europa Cup. Una vittoria netta che soltanto nel finale, a risultato ormai ampiamente acquisito, ha assunto contorni meno netti ma di fatto i rossoneri hanno messo immediatamente le carte in tavola chiudendo il primo tempo sul risultato parziale di 4 a 1. Nella ripresa la formazione sarzanese diretta da Paolo De Rinaldis ha preso il largo arrivando a condurre fino al 7 a 1 per poi rallentare il ritmo, concedersi qualche errore di mira e disattenzioni che nei minuti conclusivi hanno concentito agli spagnoli di rendere meno pesante la sconfitta. L’Hockey Sarzana Gamma Innovation nelle ultime settimane ha collezionato 5 vittorie e un pareggio nel campionato di serie A1 e il successo europeo.