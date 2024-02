Hockey Sarzana soffre ma vince la sfida di Giovinazzo

Sarzana (La Spezia) 21 febbraio 2024 - Come era nelle previsioni della vigilia non è stata una passeggiata per l’Hockey Sarzana Gamma Innovation. La classifica che vede il Giovinazzo ultimo non corrisponde infatti alla determinazione dei pugliesi che hanno reso difficile la vittoria dei rossoneri con il punteggio di 6 a 4 maturato nel finale dopo una continua rimonta dei padroni di casa che si sono portati 3 a 3 sfiorando anche il vantaggio. Protagonista della sfida il giocatore più atteso dai pugliesi, Domenico Illuzzi autore di una tripletta davanti al pubblico che lo ha visto crescere nel mondo dell’hockey e seguendolo nella sua bella carriera divisa con tante maglie. Un successo importantissimo per la compagine diretta da Paolo De Rinaldis che consolida così il terzo posto in classifica mentre il Giovinazzo deve lottare per centrare l’obiettivo dei play out salvezza ma i ragazzi del tecnico Pino Marzella hanno le carte in regola per riuscirci. Altri risultati: Grosseto-Breganze 4-2, Forte dei Marmi-Lodi 7-2, Sandrigo-Montebello 1-1. Ha riposato Trissino.