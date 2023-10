Hockey Sarzana punta alla vetta nella sfida casalinga contro il Grosseto

Sarzana (La Spezia) 24 ottobre 2023 - Nella scorsa stagione il cammino dei play off dell’Hockey Sarzana Gamma Innovation venne condizionato e poi interrotto proprio dal Grosseto, squadra tosta e per altro rinforzata con un paio di inserimenti di qualità. Non sarà facile dunque per i sarzanesi tentare di allungare la serie positiva di questo avvio di campionato di serie A1. Un mercoledì davvero da brividi per l’Hockey Sarzana Gamma Innovation che in caso di vittoria si ritroverebbe almeno fino al turno di sabato sera al vertice solitario della classifica. Si gioca alle 20.45 arbitri Claudio Ferraro di Bassano del Grappa e Andrea Davoli di Modena, ausiliario Matteo Righetti di Sarzana. Sabato la formazione sarzanese sarà ospite del Trissino quindi nuova partenza per la Spagna a Calafell per disputare il secondo premilinare di Champios League dal 3 al 5 novembre contro le spagnole del Reus Deportiu e Calafell e i francesi de La Vendenne.