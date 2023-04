Hockey Sarzana pronto a sfidare il Grosseto nell'inizio dei play off

Sarzana (La Spezia) 25 Aprile 2023 - Inizia la corsa play off per l’Hockey Sarzana Gamma Innovaion. Un mercoledì a alta tensione quello in programma alla pista del “Vecchio Mercato” di piazza Terzi per il via dei quarti di finale che porteranno ad assegnare lo scudetto del campionato di serie A1. La fase regolare si è chiusa con il Trissino in vetta e naturalmente grande favorito per confermare lo scudetto ma c’è chi spera nello sgambetto e l’effetto sorpresa. E così sogna anche la formazione rossonera che un anno fa, a sorpresa, vinse la Coppa Italia. L’avventura della formazione allenata da Paolo De Rinaldis inizia dunque contro il Grosseto che ha concluso il campionato al quarto posto al fianco dei sarzanesi ma hanno il favore dello scontro diretto avendo pareggiato a Sarzana e poi vinto a Grosseto quindi con l’occasione di poter disputare l’eventuale bella sulla propria pista. Si gioca alle 20.45 al Vecchio Mercato arbitrano: Claudio Ferraro di Bassano del Grappa e Marco Rondina di Vercelli, ausiliario Matteo Righetti di Sarzana. Le altre sfide dei quarti di finale in programma stasera sono Follonica-Forte dei Marmi e Vercelli-Amatori Lodi.