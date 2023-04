Hockey Sarzana perde a Grosseto e chiude ai quarti di finale la stagione

Sarzana (La Spezia) 29 Aprile 2023 - Grosseto si conferma un cliete molto inidioso e difficile per l’Hockey Sarzana Gamma Innovation che chiude così in Maremma la sua stagione. Dopo aver perso mercoledì sera la sfida al “vecchio Mercato” con la quale si sono aperti i quarti di finale del campionato di serie A1 i rossoneri sono stati battuti 5 a 3 al ritorno lasciando il passo libero al Grosseto. Una partita equilibrata nel primo tempo chiuso 1 a 0 per i padroni di casa e sarzanesi sfortunati e imprecisi in deverse occasioni. Poi la formazione allenata da Achilli ha preso il largo arrivando sul punteggio di 4 a 0 e soltanto nel finale le distanze si sono ridotte. Grosseto dunque che prosege la corsa e Hockey Sarzana Gamma Innovation che va in vacanza dopo una stagione intensa tra con partite in campionato, Supercoppa Italiana, Coppa Italia e Champions League. Anche se adesso lo sguardo è rivolto allla squadra di A2 e alle giovanili. Sempre sabato sera il Forte dei Marmi ha superato 4 a 3 il Follonica. Domenica pomeriggio si gioca il confronto Amatori Lodi-Vercelli.