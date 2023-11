Hockey Sarzana lotta, soffre ma poi batte il Giovinazzo

Sarzana (La Spezia) 12 novembre 2023 - Non è stato per niente facile per l’Hockey Sarzana Gamma Innovation domare il Giovinazzo. A dispetto della classifica infatti i pugliesi, all’ultimo posto senza punti, si sono rivelati avversario temibile e mai domo neppure sotto per 2 a 0. Dopo essere stati rimontati però i rossoneri direti dal tecnico Paolo De Rinaldis hanno comunque trovato il guizzo decisivo aggiudicandosi il confronto casalingo del “Vecchio Mercato” con il punteggio di 3 a 2 rimanendo in corsa nell’alta classifica del campionato di serie A1 con una partita ancora da recuperare nela trasferta sulla pista egli Amatori Wasken Lodi. Gli altri risultati dalla settima giornata: Follonica-Valdagno 5-3, Breganze-Grosseto 3-5, Vercelli-Trissino 2-6, Monza-Bassano 1-2, Amatori Wasken Lodi-Forte dei Marmi 1-3. Classifica: Trissino punti 17, Follonica 16, Hockey Sarzana Gamma Innovation, Grosseto, Forte dei Marmi 15, Amatori Lodi, Valdagno 10, Montebello 9, Sandrigo 7, Bassano 6, Monza 5, Hockey Vercelli, Breganze 3, Giovinazzo 0.