Hockey Sarzana inizia con una vittoria il campionato della classe Under 23

Sarzana (La Spezia 11 gennaio 2024 - Parte molto bene l’avventura dell’Hockey Sarzana Gamma Innovation nel campionato Under 23. Nel raggruppamento di Zona 2 i rossoneri hanno battuto nella sfida del “Vecchio Mercato” la Rotellistica Camaiore con il punteggio di 7-5. Hanno segnato per i sarzanesi Bracali, Tonelli, Baldocchi, Lavagetti, Tognacca e doppietta di Angeletti. La formazione rossonera è diretta dal tecnico Sergio Festa impegnato in questa stagione in un autentico tour de force. Oltre a essere giocatore della prima squadra in serie A1 infatti guida la squadra in serie A2 e anche la nazionale azzurra under 17. Intanto due giovani dell’Hockey Sarzana Gamma Innovation sono stati convocati per le prime selezioni delle nazionali giovanili di hockey della categoria under 15 e 17 allenate rispettivamente da Mirko Bertolucci ex tecnico dell’Hockey Sarzana Gamma Innovation e da Sergio Festa. Domenica a Correggio ci sarà il portiere Edoardo Baudinelli classe 2010 mentre l’altro rossonero Gianpiero Andreani sarà a Forte dei Marmi nella categoria under 17.