Hockey Sarzana in Spagna per il preliminare di Champions

Sarzana (La Spezia) 12 ottobre2023 - Inizia venerdì il cammino dell’Hockey Sarzana Gamma Innovation verso il ritorno in Champions League. Il palcoscenico della più importante rassegna europea di hockey su pista i rossoneri lo avevano conquistato nella scorsa stagione grazie alla storica vittoria della Coppa Italia. Per tornare nell’Europa che conta però adesso i ragazzi diretti dal tecnico Paolo De Rinaldis dovranno superare ben due preliminari. Il primo quadrangolare si gioca da venerdì a domenica in Catalogna, sulla pista dell’Igualada. I rossoneri hanno pescato nell’urna della World Skate Europe i catalani dell’ Igualada Hockey Club (Spagna) vecchia conoscenza dei rossoneri, SC Thunestern (Svizzera) e l’inglese King’s Lynn Rhc. L’Hockey Sarzana Gamma Innovation debutta venerdì, alle 19 contro gli svizzeri del Thunestern quindi sabato alle 18 contro gli inglesi del King’s Lynn per chiudere domenica alle 13.30 contro i padroni di casa dell’Igualada.